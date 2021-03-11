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В Москве более 10 тыс. пациентов с COVID-19 получили плазму крови с антителами

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В Москве более 10 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией получили плазму крови с антителами. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

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«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител», — рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Андрей Буланов.

В соответствии с утвержденным в ноябре 2020 года единым стандартом стационарного лечения больных коронавирусом, донорами иммунной плазмы могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатит В и С.

Кроме того, для сдачи плазмы должно пройти пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Также потенциальный донор должен иметь вес более 50 кг.

В феврале 2021 года власти Москвы сообщили, что с апреля 2020 года московские доноры сдали уже 10 т плазмы с антителами к COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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