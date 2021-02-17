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В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19

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Московские доноры с апреля 2020 года сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19. Об этом 17 февраля сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: за этот период в хранилище поступило уже 10 т»,— заявили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Отмечается , что донорами стали уже свыше 13 тыс. человек.

Донорами плазмы могут стать люди, которые перенесли COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет (вес донора должен составлять более 50 кг).

Ранее 17 февраля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. По ее словам, в ближайшие две недели на вакцинацию записались еще почти 60 тыс. москвичей.

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