В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19

Московские доноры с апреля 2020 года сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19. Об этом 17 февраля сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: за этот период в хранилище поступило уже 10 т»,— заявили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Отмечается , что донорами стали уже свыше 13 тыс. человек.

Донорами плазмы могут стать люди, которые перенесли COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет (вес донора должен составлять более 50 кг).

Ранее 17 февраля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. По ее словам, в ближайшие две недели на вакцинацию записались еще почти 60 тыс. москвичей.