Блинкен заявил об усилении поддержки Украины в сфере безопасности

США намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 10 марта.

По его словам, Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину и намерены данную поддержку усилить. Это касается всех усилий Киева, направленных на укрепление демократии в стране.

Он также добавил, что это крайне важно, так как Украине приходится противостоять «агрессии извне», а также разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией.

Кроме того, Блинкен повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией, и добавил, что США выступают против «агрессии в Донбассе», пишет ТАСС.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров страны, в том числе США, за помощь в борьбе с олигархами.

Накануне США запретили украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и членам его семьи въезд в страну. Решение было аргументировано коррупционными преступлениями предпринимателя, совершенными им в 2014–2015 годах на посту губернатора Днепропетровской области.