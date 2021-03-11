Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США приняла меры поддержки экономики. Совокупная стоимость пакета составила $1,9 трлн, передает телеканал «Известия».

Законопроект предполагает выплаты гражданам в $1,4 тыс. Поддержку получат американцы с заработком до $75 тыс. в год.

$130 млрд получат школы, $40 млрд — колледжи и университеты.

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