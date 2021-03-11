Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпиады в Пекине

Национальный олимпийский комитет (НОК) США выступает против идеи бойкота Олимпийских игр в 2022 году в Пекине. Об этом заявила в среду, 10 марта, в ходе телеконференции из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) глава организации Сьюзан Лайонс.

Спортивный чиновник отметила, что многие испытывают беспокойство из-за ситуации с соблюдением прав человека в Китае и «звучат призывы к бойкоту».

«Мы бы не хотели недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае. Но я бы хотела подчеркнуть, как это было сделано в заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, что мы не поддерживаем бойкотирование спортсменами (Олимпийских игр)», — цитирует ее ТАСС.

Лайонс также напомнила, что подобные бойкоты, в частности, Олимпийских игр в Москве в 1980 году, не были эффективны.

«Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну», — подчеркнула глава НОК США. По ее словам, проблемы, способствующие появлению подобных призывов, «должны решаться на уровне властей».

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать вероятность бойкота, но при этом добавил, что решение будет приниматься после консультаций с «дружественными демократиями», включая Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в 2022 году должен принять Китай, ранее звучали из Канады, Норвегии, а также от представителей почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Китай между тем призывы к бойкоту Олимпиады без ответа не оставил. Вслед за резолюцией канадского парламента посольство КНР в этой стране назвало демарш «грубым вмешательством во внутренние дела Китая и злонамеренной провокацией против 1,4 млрд его граждан».

XXIV зимняя Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.