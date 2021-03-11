Госдума ликвидирует пробел в законах о распространении информации

В России введут административную ответственность за упоминание террористических организаций без дополнений о том, что они запрещены или ликвидированы. Несмотря на то что уже несколько лет СМИ делают такие оговорки по рекомендации Роскомнадзора, наказания за отсутствие этого пояснения не введено. Как выяснили «Известия», законопроект, устраняющий этот пробел, Госдума планирует принять в апреле.

Речь идет о внесении изменений в статью 13.15 КоАП, авторами которого стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностных лицах — от 4 до 5 тыс., юрлиц — от 40 до 59 тыс. рублей, во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Как пояснили «Известиям» авторы, в настоящее время в КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Вместе с тем ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судом террористическими. Однако при распространении сведений о них указание на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, необязательно.

С 2015 года Роскомнадзор настоятельно рекомендовал в материалах СМИ сразу обозначать контекст и писать про террористические организации «запрещена на территории РФ». Как позже поясняли представители ведомства, в СМИ не может упоминаться название организации, которая внесена Минюстом в список экстремистских, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена в России, однако структуры из списка ФСБ под этот закон не подпадают. Вместе с тем Роскомнадзор ставит знак равенства между террористической и экстремистской организациями. Еще в 2016 году служба сообщала в вышестоящие инстанции о пробеле в законодательстве.

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Пиши и уточняй: ГД ликвидирует пробел в законах о распространении информации