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Эксперты предупредили об опасности использования VPN для обхода замедления Twitter

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Замедление работы Twitter в России может привести к росту популярности VPN-сервисов, которая в свою очередь может спровоцировать новые утечки персональных данных, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты по информационной безопасности.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

«Вероятнее всего, активные пользователи этой соцсети будут искать возможности для ее дальнейшего использования. Поэтому наверняка вырастет популярность VPN-сервисов», — сказал технический директор группы компаний InfoWatch Андрей Бирюков.

Многие бесплатные VPN-сервисы собирают конфиденциальную информацию о пользователях, говорят эксперты. Речь в том числе о таких данных, как история поиска, адреса электронной почты, логины и пароли, информация о совершенных платежах, уточнила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Содержать VPN-сервис достаточно затратно, поэтому компании, которые предоставляют услугу бесплатно, могут пытаться заработать на пользователях за счет продажи обезличенной статистики и конфиденциальных данных, указала специалист.

Также разработчики утилит не всегда справляются с хранением собранных данных должным образом, утверждают эксперты.

«Такие утечки происходят как минимум раз в квартал. Операторы бесплатных VPN — «бедные» компании, не имеющие возможности инвестировать в информационную безопасность. Но они используют большой объем серверной инфраструктуры по всему миру и действительно не успевают за ней следить», — сказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу сервиса микроблогов Twitter в России на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От VPNта: после замедления Twitter возможны новые утечки данных россиян

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