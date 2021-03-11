Эксперты предупредили об опасности использования VPN для обхода замедления Twitter

Замедление работы Twitter в России может привести к росту популярности VPN-сервисов, которая в свою очередь может спровоцировать новые утечки персональных данных, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты по информационной безопасности.

«Вероятнее всего, активные пользователи этой соцсети будут искать возможности для ее дальнейшего использования. Поэтому наверняка вырастет популярность VPN-сервисов», — сказал технический директор группы компаний InfoWatch Андрей Бирюков.

Многие бесплатные VPN-сервисы собирают конфиденциальную информацию о пользователях, говорят эксперты. Речь в том числе о таких данных, как история поиска, адреса электронной почты, логины и пароли, информация о совершенных платежах, уточнила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Содержать VPN-сервис достаточно затратно, поэтому компании, которые предоставляют услугу бесплатно, могут пытаться заработать на пользователях за счет продажи обезличенной статистики и конфиденциальных данных, указала специалист.

Также разработчики утилит не всегда справляются с хранением собранных данных должным образом, утверждают эксперты.

«Такие утечки происходят как минимум раз в квартал. Операторы бесплатных VPN — «бедные» компании, не имеющие возможности инвестировать в информационную безопасность. Но они используют большой объем серверной инфраструктуры по всему миру и действительно не успевают за ней следить», — сказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу сервиса микроблогов Twitter в России на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От VPNта: после замедления Twitter возможны новые утечки данных россиян