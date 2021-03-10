Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду, 10 марта, на интернет-портале правовой информации.

Размер денежной выплаты, в соответствии с документом, составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по определенному региону. Таким образом, если среднедушевой доход семьи был выше минимальной необходимой для жизнедеятельности суммы доходов граждан, тогда пособия составят 100%. Если же она не превышает данный уровень, то выдачу денежных средств увеличат до 75%.

Отмечается, что перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Денежные пособия на детей от трех до семи лет начали начислять с 1 января 2020 года, но фактически россияне стали их получать с июня, в том числе за пропущенные месяцы. В прошлом году детское пособие составляло половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране это 5,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта отменена беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. До этого власти из-за ситуации с коронавирусом облегчили процедуру оформления выплат на детей, которые родились не ранее 1 января 2018 года. Несколько раз эту меру автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится один год, для продления льготы надо идти в социальные учреждения, собрав необходимые документы, которые станут основанием для назначения соцвыплаты.