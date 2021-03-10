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В ДНР сообщили о подавлении огневых точек украинских силовиков

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На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подавлены огневые точки украинских силовиков. Об этом в среду, 10 марта, сообщает управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что военнослужащие Украины с начала текущих суток совершили 5 военных провокаций с выпуском 10 мин, калибр которых равнялся 120 мм.

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«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. В результате чего был уничтожен минометный расчет 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Также сообщается, что один человек на территории ДНР погиб и один ранен, ему оказана своевременная медицинская помощь.

«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

О начале боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) стало известно в этот же день. В ЛНР указали, что за минувшие сутки украинские военные нарушали режим прекращения огня четыре раза и обстреливали ЛНР из минометов. Ответным огнем ополченцам удалось подавить огневые точки силовиков.

3 марта сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

Стороны конфликта договорились о новом перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала текущего года снова начало расти число обстрелов — в ОБСЕ зарегистрировали почти 900 случаев нарушения перемирия.

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