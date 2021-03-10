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Председатель райсуда Краснодара задержан по подозрению во взятке

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В Краснодаре председателя Октябрьского районного суда города задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, судья был пойман с поличным ходе оперативных мероприятий.

Вдобавок к этому в здании Октябрьского суда были проведены обыски.

Ранее в этот же день стало известно, что главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки при покупке медицинского оборудования.

По предварительным данным, Коваленко организовал закупки кислородного оборудования в краевые медучреждения, пользуясь коррупционными схемами.

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