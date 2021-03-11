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В России спрос на торты за год вырос на 72%

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Спрос на изготовление тортов превысил прошлогодний показатель на 72%, а предложение услуг по их изготовлению увеличилось на 39%. Об этом рассказали «Известиям» аналитики «Авито Услуг».

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В период ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, торты стали самым простым и доступным способом порадовать близких и создать атмосферу торжества на домашних праздниках. Так, в мае прошлого года популярность заказных тортов выросла на 39%, в июне — на 14%, а в июле — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали в компании.

Аналитики добавили, что с возвращением в офисы торты и другие эксклюзивные сладости стали атрибутом корпоративных праздников, например, к марту 2021 года спрос на них вырос на 72% год к году. При этом за последний месяц по сравнению с январем спрос на эксклюзивные десерты увеличился на 14%.

Согласно данным «Авито Услуг», чаще всего сладкие подарки к праздникам заказывают в Москве и Санкт-Петербурге — на них приходится 11% и 9% соответственно от совокупного спроса. Также в числе лидеров значатся Нижний Новгород, Краснодар и Воронеж — на каждый из этих городов приходится по 3% от совокупного спроса на заказ тортов.

Как отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков, в марте поисковые запросы, связанные с изготовлением таких десертов, составляют более 53% от всех в категории «питание, кейтеринг».

Ранее, 2 марта, сообщалось, что потребление шоколада в 2020 году в России сократилось на 10%. Подчеркивалось, что это объясняется как частичным переключением спроса на более дешевые содержащие шоколад сладости, так и на другие, более питательные продуктовые категории с содержанием муки и сахара.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы потребление шоколада в РФ сохранится на уровне 6–7 кг в год на человека. Перспективной может стать продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао — более 70%. Спрос на подобную продукцию может вырасти за счет набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни.

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