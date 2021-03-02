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Россияне стали есть меньше шоколада

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Потребление шоколада в 2020 году в России сократилось на 10%. Об этом сообщается на сайте Россельхозбанка в понедельник, 1 марта.

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«Снижение потребления шоколада в 2020 году объясняется как частичным переключением спроса на более дешевые содержащие шоколад сладости, так и на другие, более питательные продуктовые категории с содержанием муки и сахара», — приводит телеканал «360» слова руководителя Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрея Дальнова.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы потребление шоколада в РФ сохранится на уровне 6–7 кг в год на человека. Перспективной может стать продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао — более 70%. Спрос на подобную продукцию может вырасти за счет набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни.

Аналитики отметили, что производство шоколада в России по итогам 2020 года снизилось на 9% — до 1 млн т. Кроме того, кондитерские заводы перешли на более дешевые ингредиенты, пишет сайт kp.ru. В прошлом году импорт какао-масла снизился на 6%, а импорт какао-бобов вырос на 6%. Эти ингредиенты в России не производят.

Производство же шоколада на экспорт увеличивается. Объем зарубежных поставок в минувшем году вырос на 8%. Основными покупателями российского шоколада являются Китай, Казахстан и Белоруссия, пишет сайт aif.ru.

Как отмечало «Федеральное агентство новостей» ранее 1 марта, шоколад способен оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Полезные свойства десерта объясняются наличием в нем флавоноидов и полифенолов, повышающих уровень «хорошего» холестерина в крови.

22 февраля врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала самую полезную начинку для шоколада. По ее словам, горький шоколад с орехами — самый полезный шоколад с начинкой.

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