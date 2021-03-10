В России появится стандарт экосертификации текстиля и одежды

В России в мае 2021 года может появиться стандарт экологической сертификации текстиля и одежды. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ) в среду, 10 марта.

Стандарт разрабатывает «Экологический союз» при участии Института развития индустрии моды Beinopen.

Добровольная экосертификация на соответствие стандарту «Листка жизни» предполагает независимую оценку продукции на всех стадиях жизненного цикла: от производства сырья и изготовления продукта до его использования и переработки по окончании срока службы.

Отмечается, что производство и использование такой продукции снижает нагрузку на окружающую среду за счет экономии ресурсов и сокращения сбросов и выбросов, грамотного обращения с отходами. Стандарт запрещает использование опасных для здоровья химических веществ (например, токсичных красителей, остатков пестицидов и тяжелых металлов) при обработке сырья, в составе готового продукта и на производстве, что обеспечивает безопасность продукции для человека.

В системе экологической сертификации «Листок жизни» на сегодняшний день уже более 20 стандартов для разных видов продукции.

«Появление экостандарта для текстильной продукции станет ориентиром для устойчивого развития фешен-индустрии и повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне, указали там», — заключили в пресс-службе.

Еще в январе прошлого года опрошенные «Известиями» эксперты отмечали, что профиль потребителя меняется за счет вливания в массу покупателей нового поколения с более развитыми экологическими ценностями. Подчеркивалось, что сторонники радикального подхода к борьбе с всемирным потеплением стараются реже покупать одежду и обувь.

Крупные ритейлеры предлагают «экологические» решения, организуют сбор старой одежды и обуви для последующей переработки.