Пожароопасный сезон объявили в Астраханской области

С 10 марта в Астраханской области в лесах объявлен пожароопасный сезон.

Период с марта по апрель является наиболее сложным. Природные пожары возникают из-за сжигания сухой травы на сельхозугодьях, дачных массивах и в населенных пунктах. Быстрому распространению огня способствует сухая ветреная погода.

Специалисты Рослесхоза прогнозируют, что уже в апреле на территории региона повысятся среднемноголетние значения параметров пожарной опасности, возникнет угроза возгораний земель лесного фонда.

Как пишет «Астрахань-24», лесхозы уже приступили к проведению пожароопасных мероприятий. В 2020 году удалось пополнить парк на 259 единиц лесопожарной техники и оборудования. Власти продлили соглашения с ГУ МЧС по Астраханской области и муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что в марте Госдума может принять законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей — вдвое.