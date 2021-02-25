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Госдума планирует повысить штрафы за лесные пожары в 10 раз

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Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан увеличат в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей — вдвое. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в КоАП Госдума планирует принять в марте.

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«Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить эффективность превентивной функции законодательства в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров, в том числе в лесах», — говорится в положительном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать законопроект готовы в «Единой России». Там напоминают прошлогоднее заявление главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, который назвал среди основных причин возгораний — поджог сухой травы человеком, в результате чего огонь перекидывается с земли на лесные участки.

«Этот законопроект очень важен, поэтому мы его поддержим. Это подтверждают статистические данные потерь сожженных пожарами лесов и цифры ущерба. Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди. Поэтому за эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют», — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Согласно КоАП, на данный момент в зависимости от причиненного ущерба штрафы за возгорания составляют для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц и предпринимателей от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз

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