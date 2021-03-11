Пиши и уточняй: ГД ликвидирует пробел в законах о распространении информации

В России введут административную ответственность за упоминание террористических организаций без дополнений о том, что они запрещены или ликвидированы . Несмотря на то, что уже несколько лет СМИ делают такие оговорки по рекомендации «Роскомнадзора», наказания за отсутствие этого пояснения не введено . Как выяснили «Известия», законопроект, устраняющий этот пробел, Госдума планирует принять в апреле. В качестве наказания предлагается установить штрафы для граждан, должностных и юрлиц с конфискацией предмета административного правонарушения. Во всех фракциях парламента, а также в правительстве законопроект готовы поддержать. Эксперты отмечают пользу новых норм для населения и повышение контроля за деятельностью СМИ .

Страшнее экстремизма

По информации «Известий», уже с этого года в России может появиться наказание за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена . Это зафиксировано в законопроекте «О внесении изменения в статью 13.15 КоАП», авторами которого стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. Документом предлагается установить административную ответственность, а непосредственный запрет хотят прописать в законе «О СМИ».

За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностных лицах — от 4 до 5 тыс., юрлиц — от 40 до 59 тыс. рублей, во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения .

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Как пояснили «Известиям» авторы, в настоящее время в КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими , без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Вместе с тем ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судом террористическими . Однако при распространении сведений о них указание на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, не обязательно.

— Как получилось, что эти нормы не были учтены, я не могу вам сказать , так как их принимали до меня. Но из двух вопросов — кто виноват и что делать — приоритетным я считаю второй. Очевидно, что существующий правовой дисбаланс сегодня требует урегулирования, — пояснил «Известиям» автор законопроекта Александр Хинштейн.

С 2015 года «Роскомнадзор» настоятельно рекомендовал в материалах СМИ сразу обозначать контекст и писать про террористические организации «запрещена на территории РФ» . Как позже поясняли представители ведомства, в СМИ не может упоминаться название организации, которая внесена Минюстом в список экстремистских, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена в России, однако структуры из списка ФСБ под этот закон не подпадают . Вместе с тем, «Роскомнадзор» ставит знак равенства между террористической и экстремистской организациями . Еще в 2016 году служба сообщала в вышестоящие инстанции о пробеле в законодательстве.

По словам Александра Хинштейна, надо понимать, что терроризм еще более опасен, чем экстремизм , так как первый — агрессивная форма последнего. Поэтому с точки зрения общественной опасности террористические организации представляют еще большую угрозу, чем экстремистские.

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— Поправки, которые вносятся нами в КоАП, а также параллельно в закон «О СМИ» устанавливают равные подходы, как для организаций, признанных экстремистскими, так и террористическими. Реестр последних, как экстремистских организаций, ведется и открыт для свободного доступа. Поэтому узнать информацию о них не будет сложно, — подчеркнул автор законопроекта, сообщив, что инициатива уже поддержана «Единой Россией».

Эту информацию подтвердил и первый зампред фракции Адальби Шхагошев.

— Терроризм это составная часть экстремизма, его главным элементом является страх, а целью: навредить большому количеству людей. Поэтому очень важно, чтобы граждане понимали, что это за организации, почему они запрещены , — пояснил «Известиям» парламентарий.

Законопроект поддерживают и в правительстве , которое уже дало свой положительный отзыв на документ с учетом некоторых замечаний.

Сегодня в списке террористических организаций, который ведет ФСБ находится 33 структуры. В перечне НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» — 81 организация.

Логичное дополнение

В других фракциях Госдумы инициативу также готовы поддержать.

— Поправками вводится норма, обязывающая СМИ обозначать организацию, которая признана террористической, а также вводится ответственность, если это требование выполняться не будет. В данном случае я считаю, что зрители и читатели должны понимать, о какой организации идет речь, чтобы еще лучше разбираться в информационном потоке и сделать выводы , — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, окончательная позиция фракции будет определена при рассмотрении законопроекта.

— Обозначение в СМИ экстремистских организаций себя оправдало, а терроризм не менее опасен, чем экстремизм, это его высшая форма. Поэтому это правильный законопроект и его нужно поддерживать, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Пиши и уточняй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Член КПРФ, зампред по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко также считает вносимые поправки логичными.

— Если мы принимаем решение об экстремистских организациях, то, конечно, правильно было бы поступить также в отношении террористических организаций , у которых должна появиться своя формулировка, — пояснил депутат.

По его словам, фракция будет внимательно смотреть за тем, чтобы в новых нормах не появилось перегибов.

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что граждане, конечно, должны знать об опасностях той или иной организации, и сообщать им об этом важно и правильно. С другой стороны, по мнению эксперта, однозначно новый закон еще больше поставит под контроль СМИ.