Пиши и уточняй: ГД ликвидирует пробел в законах о распространении информации
В России введут административную ответственность за упоминание террористических организаций без дополнений о том, что они запрещены или ликвидированы. Несмотря на то, что уже несколько лет СМИ делают такие оговорки по рекомендации «Роскомнадзора», наказания за отсутствие этого пояснения не введено. Как выяснили «Известия», законопроект, устраняющий этот пробел, Госдума планирует принять в апреле. В качестве наказания предлагается установить штрафы для граждан, должностных и юрлиц с конфискацией предмета административного правонарушения. Во всех фракциях парламента, а также в правительстве законопроект готовы поддержать. Эксперты отмечают пользу новых норм для населения и повышение контроля за деятельностью СМИ.
Страшнее экстремизма
По информации «Известий», уже с этого года в России может появиться наказание за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена. Это зафиксировано в законопроекте «О внесении изменения в статью 13.15 КоАП», авторами которого стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. Документом предлагается установить административную ответственность, а непосредственный запрет хотят прописать в законе «О СМИ».
За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностных лицах — от 4 до 5 тыс., юрлиц — от 40 до 59 тыс. рублей, во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.
Как пояснили «Известиям» авторы, в настоящее время в КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Вместе с тем ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судом террористическими. Однако при распространении сведений о них указание на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, не обязательно.
— Как получилось, что эти нормы не были учтены, я не могу вам сказать, так как их принимали до меня. Но из двух вопросов — кто виноват и что делать — приоритетным я считаю второй. Очевидно, что существующий правовой дисбаланс сегодня требует урегулирования, — пояснил «Известиям» автор законопроекта Александр Хинштейн.
С 2015 года «Роскомнадзор» настоятельно рекомендовал в материалах СМИ сразу обозначать контекст и писать про террористические организации «запрещена на территории РФ». Как позже поясняли представители ведомства, в СМИ не может упоминаться название организации, которая внесена Минюстом в список экстремистских, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена в России, однако структуры из списка ФСБ под этот закон не подпадают. Вместе с тем, «Роскомнадзор» ставит знак равенства между террористической и экстремистской организациями. Еще в 2016 году служба сообщала в вышестоящие инстанции о пробеле в законодательстве.
По словам Александра Хинштейна, надо понимать, что терроризм еще более опасен, чем экстремизм, так как первый — агрессивная форма последнего. Поэтому с точки зрения общественной опасности террористические организации представляют еще большую угрозу, чем экстремистские.
— Поправки, которые вносятся нами в КоАП, а также параллельно в закон «О СМИ» устанавливают равные подходы, как для организаций, признанных экстремистскими, так и террористическими. Реестр последних, как экстремистских организаций, ведется и открыт для свободного доступа. Поэтому узнать информацию о них не будет сложно, — подчеркнул автор законопроекта, сообщив, что инициатива уже поддержана «Единой Россией».
Эту информацию подтвердил и первый зампред фракции Адальби Шхагошев.
— Терроризм это составная часть экстремизма, его главным элементом является страх, а целью: навредить большому количеству людей. Поэтому очень важно, чтобы граждане понимали, что это за организации, почему они запрещены, — пояснил «Известиям» парламентарий.
Законопроект поддерживают и в правительстве, которое уже дало свой положительный отзыв на документ с учетом некоторых замечаний.
Сегодня в списке террористических организаций, который ведет ФСБ находится 33 структуры. В перечне НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» — 81 организация.
Логичное дополнение
В других фракциях Госдумы инициативу также готовы поддержать.
— Поправками вводится норма, обязывающая СМИ обозначать организацию, которая признана террористической, а также вводится ответственность, если это требование выполняться не будет. В данном случае я считаю, что зрители и читатели должны понимать, о какой организации идет речь, чтобы еще лучше разбираться в информационном потоке и сделать выводы, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, окончательная позиция фракции будет определена при рассмотрении законопроекта.
— Обозначение в СМИ экстремистских организаций себя оправдало, а терроризм не менее опасен, чем экстремизм, это его высшая форма. Поэтому это правильный законопроект и его нужно поддерживать, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Член КПРФ, зампред по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко также считает вносимые поправки логичными.
— Если мы принимаем решение об экстремистских организациях, то, конечно, правильно было бы поступить также в отношении террористических организаций, у которых должна появиться своя формулировка, — пояснил депутат.
По его словам, фракция будет внимательно смотреть за тем, чтобы в новых нормах не появилось перегибов.
Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что граждане, конечно, должны знать об опасностях той или иной организации, и сообщать им об этом важно и правильно. С другой стороны, по мнению эксперта, однозначно новый закон еще больше поставит под контроль СМИ.