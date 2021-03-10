Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов. Об этом в среду, 10 марта, он рассказал в интервью «Российской газете».

«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней», — сообщил он.

По словам Бортникова, в 2020 году удалось предотвратить 96% преступлений подобного характера, тогда как в 2018 году — 80%, а в 2010 году — всего 10%.

За этот же период в России снизилось количество совершенных преступлений террористической направленности, к которым относятся взрывы и убийства, с 779 случаев на 2010 год до трех происшествий на 2020-й.

«ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71», — добавил он.

Кроме того, директор службы также сообщил, что все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы. Он отметил, что скоординированная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее в этот день стало известно, что шестнадцатилетний школьник хотел устроить теракт в образовательном учреждении в Пензенской области, им двигало чувство неприязни к одноклассникам и учителям.

По данным ФСБ, подозреваемый задержан.

24 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что защита конституционного строя и гражданского мира в России — важнейшая задача, которая должна находиться в поле внимания Федеральной службы безопасности.