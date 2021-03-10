Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов. Об этом в среду, 10 марта, он рассказал в интервью «Российской газете».

«За последние 10 лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней», — сообщил он.

С БРИКС по нитке: страны объединяются против COVID-19 и терроризма
Во время саммита президент России призвал государства к сотрудничеству в производстве вакцины

По словам Бортникова, в 2020 году удалось предотвратить 96% преступлений подобного характера, тогда как в 2018 году — 80%, а в 2010 году — всего 10%.

За этот же период в России снизилось количество совершенных преступлений террористической направленности, к которым относятся взрывы и убийства, с 779 случаев на 2010 год до трех происшествий на 2020-й.

«ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71», — добавил он.

Кроме того, директор службы также сообщил, что все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы. Он отметил, что скоординированная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее в этот день стало известно, что шестнадцатилетний школьник хотел устроить теракт в образовательном учреждении в Пензенской области, им двигало чувство неприязни к одноклассникам и учителям.

По данным ФСБ, подозреваемый задержан.

24 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что защита конституционного строя и гражданского мира в России — важнейшая задача, которая должна находиться в поле внимания Федеральной службы безопасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021