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Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»

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Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, номинировали на премию «Ника». Об этом свидетельствуют данные из шорт-листа номинантов премии.

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Ефремов выдвинут в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в фильме Андрея Смирнова «Француз». Также в этой номинации представлен Александр Балуев (кинолента «Француз») и Евгений Цыганов (картина «Одесса»).

25 апреля будут определены лауреаты премии «Ника» сразу за два года – 2019-й и 2020-й, пишет «Газета.ру».

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня прошлого года в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующее утро.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артист был лишен водительских прав сроком на три года. Помимо этого актера обязали выплатить компенсации вдове, брату и сыновьям погибшего. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление авто после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре 2020 года апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив Ефремову срок до 7,5 года колонии общего режима.

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