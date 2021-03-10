Памятник Юрию Гагарину открыли в Индонезии

Памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину открыли в одном из парков столицы Индонезии, городе Джакарта. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в посольстве РФ в стране.

«Открытие монумента первому космонавту планеты приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году. Это событие стало свидетельством тесных связей между Москвой и Джакартой, которые являются городами-побратимами с 2006 года», — приводит заявление диппредставительства ТАСС.

Представители посольства отметили, что слова «Спутник», «Гагарин», а также имя «Юрий» прекрасно известны в Индонезии. Причиной такой популярности может являться то, что спустя два месяца после полета Гагарина первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил космонавта орденом Звезды второго класса, который является одной из высших государственных наград в стране.

«Москва высоко оценивает отношения между двумя мегаполисами. У городов-побратимов много общего. Несмотря на пандемию коронавируса, контакты между столицами не приостанавливаются», — отметил в приветственном видеообращении руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.

19 января стало известно, что в России запланировали выпуск тематических почтовых марок, памятных медалей и сувенирной продукции по случаю 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Кроме того, за счет средств Центробанка РФ в 2021 году выпустят серебряную монету номиналом 25 рублей, а также монету из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием, с аналогичным номиналом.

День космонавтики отмечают в мире 12 апреля. В 2021 году исполнится ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту космический корабль на борту которого находился первый человек в космосе — Юрий Гагарин.