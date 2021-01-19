Выпуск монет, медалей и марок запланировали к 60-летию полета Гагарина

Российские организаторы запланировали выпуск тематических почтовых марок, монет, памятных медалей и сувенирной продукции по случаю 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этого события в 2021 году.

Памятную медаль в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос планируют выпустить в феврале. Кроме того, за счет средств Центробанка РФ в 2021 году выпустят серебряную монету номиналом 25 рублей, а также монету из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием с аналогичным номиналом.

Планируются к выпуску настольные памятные медали, флажки, значки, кепки, шары, футболки, рюкзаки и прочая продукция, пишет НСН.

День космонавтики отмечают в мире 12 апреля. В 2021 году будет ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.

19 января сообщалось, что Россия планирует инициировать проведение дискуссии об истории и перспективах развития пилотируемых программ в комитете ООН по космосу.

16 января стало известно, что в 2021 году РФ запустит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз», названный в честь Юрия Гагарина.