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Ученые назвали повышающий фактор риска заболевания COVID-19 у женщин

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Ученые из Бирмингемского университета определили, что женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заболевания COVID-19. Соответствующий материал опубликовал журнал European Journal of Endocrinology, в понедельник, 1 февраля.

Специалисты провели детальный анализ данных более 21 тыс. пациенток с данным заболеванием и свыше 72 тыс. участниц исследования без подобного синдрома.

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Согласно полученным данным, заболеваемость коронавирусом в первой группе на 1 тыс. женщин с СПКЯ пришелся 18,1 случай заражения, тогда как у пациенток без синдрома значение составило 11,9.

Один из авторов исследования Анурадха Субраманиан отмечает, что результаты необходимо учитывать при разработке рекомендаций в области общественного здравоохранения, учитывая высокую распространенность СПКЯ. Он также посоветовал женщинам с данным заболеванием внимательнее относиться к собственному здоровью во время пандемии, не забывая о средствах индивидуальной защиты.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что значительная часть пациентов, перенесших COVID-19, страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. К таким выводам пришли специалисты из Оксфордского университета Брукса в своем исследовании, опубликованном 2 марта в журнале Frontiers in Psychology.

Среди когнитивных расстройств наиболее часто встречаются нарушение внимания (у 45%) и ухудшение памяти (от 13 до 28%).

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