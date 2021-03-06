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Ученые предупредили о психологических проблемах у перенесших COVID-19
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Ученые предупредили о психологических проблемах у перенесших COVID-19

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Значительная часть пациентов, перенесших COVID-19, страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. К таким выводам пришли специалисты из Оксфордского университета Брукса в своем исследовании, опубликованном 2 марта в журнале Frontiers in Psychology.

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Авторы выяснили, что в краткосрочной перспективе у 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 наблюдалось посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, от 17 до 42% пациентов страдали аффективными расстройствами, такими как депрессия.

Среди когнитивных расстройств наиболее часто встречаются нарушение внимания (у 45%) и ухудшение памяти (от 13 до 28%).

В долгосрочной перспективе у переболевших COVID-19 в основном встречались психологические последствия в виде аффективных расстройств и утомляемости. Кроме того, пациенты отмечали проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38 до 50%).

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что за период пандемии увеличилось число россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии.

Отмечалось, что в Санкт-Петербурге число обращений к психиатрам на фоне пандемии выросло на треть. В Москве на треть увеличилось количество звонков на телефон неотложной психологической помощи «051». Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах страны.

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