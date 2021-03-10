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Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя Шишкиной

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Красногорский городской суд Московской области в среду, 10 марта, приговорил одного из фигурантов уголовного дела об убийстве следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как уточняет РЕН ТВ, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой).

Также судом был удовлетворен иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на сумму 1 млн рублей.

В январе прошлого года Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в убийстве Шишкиной.

Абдулазизова задержали 7 марта в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве, днем позже суд арестовал его. В тот же день был задержан 17-летний юноша, который, по версии следствия, выступил посредником в преступлении. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству.

По версии следствия, организовать преступление мог Ярослав Сумбаев. Мужчина сбежал из России после обвинения в мошенничестве. Он с группой лиц взламывал сайты, где «покупал» железнодорожные билеты.

Раскрывшая преступления хакерской группы Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она расследовала дело банды, которая занималась мошенничеством с ж/д билетами. Группировка бронировала дорогие билеты через интернет, не платила за них или вносила минимальную сумму, а затем сдавала их через кассы, получая наличные. Как сообщалось, по этому делу были привлечены 22 человека: часть из них осуждена, часть находится под арестом, часть — в бегах.

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