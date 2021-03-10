Крыша расселенного дома обрушилась на тротуар в Саратове

Часть крыши расселенного аварийного дома обрушилась на тротуар в Саратове. Снос здания запланирован на 2021 год.

Инцидент произошел на улице Азина. После сообщения очевидцев на место прибыли спасатели, которые обнаружили опасно свисавшие конструкции кровли. Территорию оградили лентой, сообщает ИА «Взгляд-инфо». В результате обрушения никто не пострадал.

По данным администрации, дом был признан аварийным еще в 2016 году. на данный момент всех жильцов расселили в рамках первого этапа программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-205 годах». Для сноса дома разрабатывается проектно-сметная документация. Работы проведут в 2021 году.

Также в мэрии уточнили, что обрушение произошло в результате действий неустановленных лиц, которые вели демонтаж кровли.