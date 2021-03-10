Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Пашинян предложил президенту кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС
Интернет
«Ростелеком» объяснил сбои в работе своих сервисов
Мир
Кения зарегистрировала «Спутник V»
Мир
Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 
Политика
МИД РФ назвал австралийскую передачу о России злонамеренной пропагандой
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пензенской области
Общество
Опубликованы кадры задержания главы минздрава Алтая Коваленко
Интернет
Пользователи Qiwi пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Роскомнадзор принял меры против нежелательного контента в Twitter

0
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на территории России. Сервис игнорирует требования удалять запрещенный контент. Всего РКН насчитал более 3 тыс. нежелательных материалов. С 2017 года Twitter получил от ведомства более 28 тыс. жалоб. Распространение информации сервисом внесли в перечень угроз, сообщает телеканал «Известия». Работу портала замедлили на всех мобильных устройствах, а также 50% стационарных устройств. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть может быть заблокирована в РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021