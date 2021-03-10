Роскомнадзор принял меры против нежелательного контента в Twitter

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на территории России. Сервис игнорирует требования удалять запрещенный контент. Всего РКН насчитал более 3 тыс. нежелательных материалов. С 2017 года Twitter получил от ведомства более 28 тыс. жалоб. Распространение информации сервисом внесли в перечень угроз, сообщает телеканал «Известия». Работу портала замедлили на всех мобильных устройствах, а также 50% стационарных устройств. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть может быть заблокирована в РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.