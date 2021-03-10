В России доля нелегальных сигарет может вырасти до 30%

Доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян. Об этом говорится в прогнозе аналитического центра НАФИ, опубликованном в среду, 10 марта.

«Повышение в 2021 году ставки акцизов на 20% вызовет рост цен на сигареты, а за ним и увеличение доли нелегального табака на рынке. Ситуация усугубляется тем, что в странах ЕАЭС, откуда в Россию поступает самый большой объем контрафактных сигарет, не произошло такого резкого повышения акцизов», ― отмечают аналитики.

По их словам, сигареты, которые изначально более дешевые по сравнению с российскими, стали еще «привлекательнее» в ценовом отношении. При этом подчеркивается, что объем экономических потерь из-за продажи контрафактных сигарет на российском рынке в дальнейшем зависит от сценария, по которому будут развиваться события.

Так, наиболее пессимистичный сценарий, которого придерживаются многие эксперты, предполагает «взрывной» рост доли нелегальной табачной продукции на рынке в РФ. Это окажется следствием открытия границ, снижения покупательской способности населения, вызванного «коронакризисом» и как раз ростом акцизов в этом году.

«В этом случае доля нелегального табака на российском рынке в ближайшие годы может достичь 30%, прямые потери экономики из-за продажи контрафактных сигарет в 2021 году превысят 130 млрд рублей, а в 2022-м составят 282–339 млрд рублей», ― указывается в прогнозе.

При этом, согласно более оптимистичному сценарию, в 2021 году будет умеренный рост доли нелегальной табачной продукции на рынке. Отмечается, что это возможно в случае усиления двух разноплановых тенденций: с одной стороны, все еще закрытые из-за пандемии коронавируса границы и введение комплексных мер госрегулирования, препятствующих ввозу контрафакта, а с другой ― более выгодная поставка контрафакта из соседних стран из-за увеличившейся разницы в акцизах между РФ и другими государствами ЕАЭС.

«В дальнейшем прогнозируется умеренный рост доли нелегального табака в связи с частичным открытием границ. В случае развития событий по такому сценарию доля нелегального табака на российском рынке в 2021 году вырастет приблизительно до 11%», ― сообщили аналитики.

Ранее, 1 марта, депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий.

Поправки предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Основным оборудованием для производства табачной продукции авторы инициативы предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство России. Если закон примут, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Проект уточняет, что к табачной продукции или изделиям, находящимся в незаконном обороте, относятся контрафакт, немаркированные или неверно промаркированные табачные изделия, а также незаконно перемещенные через границу Таможенного союза или через российскую границу со странами — членами союза.

Новые нормы призваны пресечь незаконный оборот табачной продукции. Мониторинг рынка показал, что «значительные объемы табачной продукции», производимые в России нелегально, реализуются без уплаты акцизов и налогов.