Число безработных в России сократилось до 2,1 млн

Число официально зарегистрированных безработных в России сократилось до 2,1 млн человек. Об этом в среду, 10 марта, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В феврале Минтруд сообщал, что в центрах занятости зарегистрировано 2,4 млн человек.

Котяков подчеркнул, что в стране наблюдается постепенное восстановление рынка труда, в январе уровень безработицы снизился до 5,8%. В пиковый период, в августе 2020 года, безработица в РФ составляла 6,4%.

По словам министра, позитивная динамика на рынке труда наблюдается с октября 2020 года, и «результат был достигнут благодаря комплексу мер, направленных на поддержку рынка занятости».

Основной задачей ведомства в этом году является восстановление рынка труда на допандемического уровня, что будет обеспечено за счет новых мер поддержки, включая поддержку работодателей, принимающих на работу граждан с биржи труда, а также за счет программ переобучения безработных, добавил Котяков.

18 февраля заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, а в Минтруде ждут дальнейшего снижения уровня безработицы.

Ранее, 15 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных.