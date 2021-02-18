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В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей в России

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На российском рынке труда наблюдается тенденция к стабилизации. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова в ходе заседания совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

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«Сегодня ситуация на рынке [труда] постепенно стабилизируется. <...> Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться», — цитирует ее ТАСС.

По данным, которые привела Мухтиярова, в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 млн граждан в пиковый период, а в настоящий момент это число составляет 2,4 млн человек. Таким образом, численность зарегистрированных безработных за этот период снизилась примерно на треть.

25 января президент России Владимир Путин указал, что показатели по безработице в стране вполне реально вернуть на уровень, который был до начала пандемии коронавируса.

Ранее, 21 января, российский лидер заявил, что к концу текущего года в стране нужно добиться полного восстановления рынка труда.

В начале января Путин также отмечал, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

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