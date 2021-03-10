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Чаша с барахолки оказалась произведением искусства династии Мин XV века

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Керамическая чаша, которую житель Коннектикута (штат США) купил на местном блошином рынке за $35, оказалась артефактом XV века. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, портал Insider.

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Свою удивительную находку мужчина обнаружил на гаражной распродаже в городе Нью-Хейвене, а позже отправил ее фотографии экспертам аукционного дома Sotheby's.

Специалисты по китайскому искусству и керамике Анжела МакАтир и Хан Инь, взглянув на снимки, сразу поняли, что перед ними «действительно что-то особенное». Экспертиза подтвердила, их правоту. Чаша была создана в начале 1400-х годов, во время правления императора Чжу Ди.

Чашу диаметром 16 см украшает орнамент в виде бутонов лотоса и куриного сердца — неотъемлемых элементов, присущих керамике времен династии Мин.

Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. Две находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе на Тайване, еще две — в музеях Лондона, а одна — в Национальном музее Ирана.

Как редкий артефакт попала на барахолку и в принципе оказалась в Коннектикуте пока неизвестно.

По информации издания, чаша будет продана 17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена лота составляет $300–500 тыс.

14 февраля сообщалось, что драгоценные мемориальные украшения королевы Виктории (1819–1901), памяти ушедших близких, выставлены на торги аукциона Sotheby's в Лондоне. Они уйдут с молотка 24 марта на аукционе коллекции праправнучки Виктории Патрисии Нэтчбул, 2-й графини Маунтбеттен Бирманской. Все украшения выставят на витрины Sotheby's в Лондоне для всеобщего обозрения 20–23 марта.

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