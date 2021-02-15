Траурные украшения королевы Виктории выставят на торги Sotheby's

Драгоценные мемориальные украшения королевы Виктории (1819–1901), памяти ушедших близких, выставлены на торги аукциона Sotheby's в Лондоне. Об этом 14 февраля сообщил журнал Vogue.

Во время каталогизации объектов продажи команда Sotheby's сделала открытие. Исследования показали, что четыре траурных броши королева Виктория передала леди Патрисии Маунтбеттен.

Кулон с агатом и бриллиантом, подаренный принцем Альбертом, содержит миниатюрную фотографию матери королевы Виктории, принцессы Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской, позже герцогини Кентской. Sotheby's датирует подвеску примерно 1861 годом, когда умер принц Альберт.

Есть также три драгоценности, посвященные смерти в 1878 году третьей дочери королевы Виктории, Алисы, умершей от дифтерии в возрасте 35 лет. Среди них — брошь из оникса с жемчугом.

Эти реликвии предварительно оценены от £1 тыс. до £3 тыс. (около $1,38– $4,15 тыс.) каждая. Они уйдут с молотка 24 марта на аукционе коллекции праправнучки Виктории Патрисии Нэтчбул, 2-й графини Маунтбеттен Бирманской.

Всего в аукцион войдут 350 лотов, среди них мебель Томаса Чиппендейла XVIII века, семейные портреты и многочисленные драгоценности, указывающие на биографию и семейное происхождение леди Патрисии.

Леди Патрисия, родившаяся в Вестминстере в 1924 году в семье лорда Маунтбеттена и его жены Эдвины Эшли, была праправнучкой королевы Виктории и двоюродной сестрой принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

В 1945 году в составе Женской Королевской военно-морской службы леди Патрисия отправилась в Юго-Восточную Азию, чтобы служить офицером, и там она впервые встретила своего будущего мужа. Год спустя пара связала себя узами брака. В 1979 году леди Патрисия, ее муж и сын Тимоти выжили, когда была взорвана их лодка у берегов ирландской деревни Маллахмор. Тогда погибли ее отец, свекровь, сын Николай и лодочник.

Все украшения выставят на витрины Sotheby's в Лондоне для всеобщего обозрения 20–23 марта.

В мае 2019 года изумруд весом 75,61 карата из сокровищницы Екатерины Великой был продан на аукционе Christie's за $4,3 млн со всеми комиссионными сборами.

Изумруд находился в царской сокровищнице более 100 лет, прежде чем Александр II вручил его в качестве свадебного подарка великой княгине Марии Павловне, урожденной принцессе Мекленбург-Шверинской.