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На предприятии «Росатома» разработали ракету-ловушку для беспилотников

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Ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) изобрели устройство для борьбы со скоростными беспилотниками, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

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Согласно описанию, система состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей в район нахождения беспилотника, по крайней мере, один контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами, которые растягивают данную сеть и обеспечивают захват дрона. Устройство также содержит блок пеленгации.

По словам разработчиков, существующие сегодня в России аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры. «Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью «запустить» сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться», — приводит текст реферата патента «РИА Новости».

В свою очередь специалисты ядерного центра намерены решить данную задачу путем увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.

В настоящее время разрабатывается документации к изделию, запланированы изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами. Отмечается, что его работоспособность подтверждена расчетами.

РФЯЦ-ВНИИТФ — одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса «Росатома», расположенное в городе Снежинск Челябинской области. Главная задача ядерного центра — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.

8 марта сообщалось, что опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус» летом нынешнего года начнет серию испытательных полетов с применением спектра управляемого оружия.

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