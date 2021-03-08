Российский БПЛА «Альтиус» впервые применит оружие летом 2021 года

Опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус» летом нынешнего года начнет серию испытательных полетов с применением спектра управляемого оружия. Об этом 8 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На лето этого года запланированы испытательные полеты опытного образца «Альтиуса» с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух–поверхность», в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами из состава комплекса, разработанного специально для БПЛА», — рассказали агентству.

По словам источника, на испытаниях будет отрабатываться программа типовых ударных вылетов беспилотника с уничтожением танков, легкобронированной техники, скоплений живой силы противника и артиллерии.

«Альтиус» относится к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета: в воздухе он может провести больше суток. Масса БПЛА — 6 т.