Эксперт объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте

Неожиданная сумма долга на выписке по кредитному счету может быть связана с изменением условий обслуживания карты или наложении добавочных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По его словам, дополнительная оплата помимо начисленных процентов может быть начислена за счет комиссии за снятие наличные, так как кредитные карты предназначены для безналичного расчета.

Кроме того, пишет агентство 9 марта, дополнительный долг может возникнуть при превышении лимита по карте. Эксперт отметил, что банки не всегда ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но при это дополнительные расходы могут обойтись клиенту дороже.

Также причиной могут стать просроченные платежи, что происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, то есть момента с которого он отсчитывается. Еще одной причиной Рогачевский назвал дополнительные услуги банка. О том, входят ли они в стоимость кредита, следует узнать из договора.

«В любом случае, лучше всего происхождение «лишнего» долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций», — заключил эксперт.

6 марта эксперты рассказали, что не стоит брать кредит на покупку новых золотых сережек, смартфонов, оплату путешествий и спонтанные покупки. По их словам, займы на такие цели не только бессмысленны, но и опасны.