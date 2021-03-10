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Эксперт объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте

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Неожиданная сумма долга на выписке по кредитному счету может быть связана с изменением условий обслуживания карты или наложении добавочных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

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По его словам, дополнительная оплата помимо начисленных процентов может быть начислена за счет комиссии за снятие наличные, так как кредитные карты предназначены для безналичного расчета.

Кроме того, пишет агентство 9 марта, дополнительный долг может возникнуть при превышении лимита по карте. Эксперт отметил, что банки не всегда ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но при это дополнительные расходы могут обойтись клиенту дороже.

Также причиной могут стать просроченные платежи, что происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, то есть момента с которого он отсчитывается. Еще одной причиной Рогачевский назвал дополнительные услуги банка. О том, входят ли они в стоимость кредита, следует узнать из договора.

«В любом случае, лучше всего происхождение «лишнего» долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций», — заключил эксперт.

6 марта эксперты рассказали, что не стоит брать кредит на покупку новых золотых сережек, смартфонов, оплату путешествий и спонтанные покупки. По их словам, займы на такие цели не только бессмысленны, но и опасны.

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