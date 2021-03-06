Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов

Не стоит брать кредит на покупку новых золотых сережек, смартфонов, оплату путешествий и спонтанные покупки. Займы на такие цели не только бессмысленны, но и опасны, рассказали эксперты агентству «Прайм» в субботу, 5 марта.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная считает, что нет смысла брать кредит на обучение ребенка за границей, если в перспективе не предвидится получение вида на жительство в другой стране и нет представления о том, насколько зарубежный диплом окажется полезнее при трудоустройстве в российской компании.

Кредит может быть полезным, если, например, вы собрались купить квартиру в ипотеку, приобрести автомобиль или понадобились деньги на срочное лечение.

По словам декана, перед покупкой необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно необходима и каким образом она сможет компенсировать затраты на выплату банковских процентов.

Нужно рассчитать величину уплачиваемых процентов и сопоставить со стоимостью самого предмета. Возможно, вы сможете приобрести ее без кредита, но в более отдаленной перспективе.

Перед покупкой желаемого товара необходимо взять перерыв хотя бы на день. Это позволит взвесить и оценить полезность приобретения, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Если вы понимаете, что купили бы данный товар в любом случае — не сейчас, но тогда через неделю, месяц или даже год, то он вам действительно нужен и его стоит купить», — считает Емельянов.

По словам эксперта, если при этом покупка не заставит вас отказаться от более важных приобретений сейчас или в будущем, «товар точно можно купить».

Емельянов рассказал, что потребительский кредит — вариант для тех, кому недоступны кредитные карты и беспроцентные рассрочки. Если есть возможность, лучше избежать потребительского кредита.

«Если вы способны осилить покупку за два-три месяца, то вы и проценты по ней не заплатите, уложившись в льготный период», — отметил он.

Эксперт добавил, что есть карты рассрочки или опция рассрочки в самом магазине, которая растянет платежи по времени.

Емельянов предупреждает, что лучше не брать деньги у знакомых на потребительские цели, потому что это может повториться в будущем. И вместо того чтобы научиться контролировать свои финансы и откладывать деньги, человек испортит отношения с людьми.

Безсмертная в свою очередь указывает, что займы у друзей могут повлечь за собой возникновение чувства зависти или стыда у берущего в долг и неловкости у потенциального кредитора, а также разрыв отношений.

Специалисты считают, что на потребительские цели лучше копить, откладывая заранее. Следует иметь неприкосновенный запас, например, 10% от вашего ежемесячного дохода, который ни при каких обстоятельствах не тратится.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе этого года россияне оформили потребительских кредитов на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше показателя 2020 года. Средний размер кредита наличными в первом месяце нынешнего года составил около 334 тыс. рублей, что на 36 тыс. рублей больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Отмечается, что при средней зарплате по стране около 30 тыс. рублей у многих граждан есть дорогие смартфоны, новые иномарки. Покупки «не по доходам» обычно совершаются в кредит. Любители небольших займов думают, что «проще платить банку, чем копить сразу». В результате выплаты по многочисленным кредитам и рассрочкам могут ежемесячно превышать 20–30% от семейного бюджета.

В декабре прошлого года аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные 20 ведущих автокредитных банков сообщало, что выдача кредитов в России на новые автомобили выросла на 31% в количественном выражении по сравнению с ноябрем 2019 года и на 29% — в денежном выражении. Это было связано с госпрограммой, действие которой заканчивалось в ноябре. Банки, работавшие по этой программе и у которых есть партнерские соглашения с автопроизводителями, чьи машины попадали под ее действие, выдавали до 70% кредитов с ее использованием.

В ноябре стало известно, что в России в октябре средняя сумма кредита на новый автомобиль составила 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% выше, чем в октябре прошлого года.