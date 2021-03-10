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Специалисты назвали признаки дефицита витамина В12

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Ощущение сильной усталости может быть признаком злокачественной (пернициозной) анемии, вызванную дефицитом витамина B12. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Express со ссылкой на данные британских медиков.

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Учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту и языке и одышка при небольшой нагрузке также должны насторожить, так как свидетельствуют о наличии опасного заболевания, предупреждают специалисты.

Врачи отмечают, что взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мг B12 в день. Получить суточную дозу витамина можно с помощью богатых им продуктов. В частности, говядины, яиц, обогащенных злаков и лосося.

В12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Его дефицит может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.

В августе 2020 года индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.

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