The National Interest рассказал о возможностях США победить в Арктике

Американцы могут одержать победу в соперничестве трех держав — России, США и Китая — в Арктике, используя возможности географических особенностей и мультилатеральной структуры управления. Однако при этом им необходимо вести особую дипломатию и постоянно присутствовать в этом регионе. Об этом пишет журнал The National Interest.

В материале отмечается, что Арктика важна «соперникам» с точки зрения управления стратегическими торговыми путями, которые открываются на фоне изменения климата, а также из-за огромных запасов энергетических ресурсов, драгоценных металлов и месторождений редкоземельных элементов.

В качестве одной из мер укрепления позиции американцев в Арктике в статье властям США предлагается потребовать, чтобы другие государства следовали правилам дорожного движения, установленным Арктическим советом, аналогичным тем, что действуют в Южно-Китайском море. Для этого администрации американского президента Джозефа Байдена необходимо опираться на инвестиции в военное присутствие США в Арктике и развитие дипломатических шагов его предшественника Дональда Трампа.

Автор напомнил, что администрация Трампа одним из своих приоритетов отметила способность Соединенных Штатов соревноваться в Арктике. Так, в 2019 году американцы приняли свою Арктическую стратегию. Основное внимание в документе было уделено присутствию в этом регионе России и Китая. Вдобавок к этому ВМС США восстановили свой Второй флот, одной из задач которого является проведение операций в Северной Атлантике и Арктике.

Кроме того, для расширения присутствия США в Арктике Совет национальной безопасности страны возглавил межведомственный процесс для аренды двух ледоколов для американской Береговой охраны, хотя обычно они не берут корабли в аренду. По мнению автора, такой маневр был необходим Вашингтону, чтобы закрыть промежуток до того, как в их распоряжение начнут поступать новые суда в рамках программы по созданию ледоколов для обеспечения безопасности в полярной зоне.

Арендованные ледоколы, как отмечается, помогут американцам не только расширить доступ к радарам, системам противоракетной обороны и удаленным военным заставам, но и позволят в мирное время использовать разведывательные платформы и осуществлять свободу навигации. Идеальным местом для размещения этих судов, как отмечается, может стать Аляска.

Вместе с этим США предпринимали серьезные дипломатические усилия, укрепляя отношения по арктическим вопросам с заинтересованными странными, в том числе с Данией и принадлежащей ей Гренландией, а также с Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией. Отношения США с указанными странами в арктическом вопросе, как указывается в материале, еще не были столь прочными.

«Мы обменивались разведывательной информацией и аналитическими оценками с нашими союзниками относительно угроз в этом регионе, исходящих от России и Китая. В числе обсуждаемых тем был вопрос о ненадежности китайского телекоммуникационного оборудования, включая технологии компаний Huawei и ZTE, а также опасность, связанная с использованием волоконно-оптических кабелей, изготовленных в Китае и предназначенных для прокладки под водой», — следует из статьи.

Американцы даже открыли консульство в Нууке, чтобы еще больше укрепить отношения с гренландцами и датчанами, а затем провели виртуальный саммит, где предложили модернизацию регуляторных рамок в Гренландии. Речь шла о добыче природных ресурсов с использованием щадящих для окружающей среды методов и защите работников этой отрасли.

В начале марта директор компании «Супертел» Константин Лукин заявил, что обеспечение Арктики современными линиями связи позволит России сохранить целостность страны.

В феврале стало известно, что Россия выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог. Он также напомнил, что неоднократно говорил американским коллегам о ранее действовавшей линии взаимосвязи между начальниками штабов при арктических государствах.