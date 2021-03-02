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Эксперт объяснил важность построения линий связи в Арктике для России

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Обеспечение Арктики современными линиями связи позволит России сохранить целостность страны. Об этом во вторник, 2 марта, заявил директор компании «Супертел» Константин Лукин.

«Когда мы говорим о связи в Арктике, мы должны говорить о том, что Арктика — это стратегический регион для России с точки зрения связи, потому что если ее там не будет, то мы через какое-то время потеряем целостность Российской Федерации», — сказал он в ходе круглого стола «Арктическая связь» издания «Деловой Петербург», который проводился совместно с Проектным офисом развития Арктики.

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Лукин отметил, что подобные линии связи могут быть осуществимы российскими компаниями на основе «исключительного отечественного оборудования», так как, по его словам, «вендоры западных организаций не должны диктовать, что можно делать, а что — нет».

Ранее, в феврале, стало известно, что Россия выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог. Он также напомнил, что неоднократно говорил американским коллегам о ранее действовавшей линии взаимосвязи между начальниками штабов при арктических государствах.

20 февраля Антонов рассказал, что российские власти уже направили администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия.

3 февраля дипломат заявил, что Россия и США должны сотрудничать в вопросе космоса и Арктики, так как в этих областях государства — не противники.

1 февраля стало известно, что правительство РФ выделит на поддержку инвестиционных проектов в Арктике более 214 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

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