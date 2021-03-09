Volvo выпустила обновленный кроссовер XC60

Шведская компания Volvo представила обновленный кроссовер XC60.

Как сообщает 9 марта пресс-служба бренда, внешне от дорестайлинговой машины новый кроссовер можно отличить по измененной решетке радиатора, модернизированному переднему бамперу, а также по оригинальным колесным дискам.

Автомобиль также получил новый мультимедийный комплекс с операционной системой Android с доступом к фирменным приложениям Google и навигатором на базе картографического сервиса Google Maps.

Кроме того, обновленный Volvo XC60 оснастили усовершенствованным комплексом помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). В него входят различные датчики, радары и видеокамеры, которые контролируют обстановку вокруг автомобиля и помогают предотвратить потенциально опасные ситуаций на трассе.

Продажи обновленного кроссовера Volvo XC60 начнутся в мае 2021 года.

2 марта сообщалось, что Volvo планирует к 2030 году стать фирмой, производящей исключительно электромобили.

Переход компании к полностью электрическим автомобилям является частью ее амбициозного климатического плана, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла автомобиля с помощью конкретных действий.