Volvo перейдет на выпуск электромобилей

Шведская компания Volvo планирует к 2030 году стать фирмой, производящей исключительно электромобили. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 марта.

«Переход компании к полностью электрическим автомобилям является частью ее амбициозного климатического плана, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла автомобиля с помощью конкретных действий», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ускорение электрификации компании обусловлено также высоким спросом на электрифицированные автомобили Volvo в последние годы и убеждением в том, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращается.

Согласно плану компании, к 2025 году 50% от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное — на гибриды.

20 ноября сообщалось, что Volvo разработала симулятор смешанной реальности для испытаний систем безопасности, в основе которого лежит игровой движок Unity. Он позволяет смоделировать бесконечное число ситуаций и препятствий, с которыми сталкиваются на дорогах реальные водители. При этом такие испытания полностью безопасны.