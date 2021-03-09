В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока – 2»

Остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» повлечет за собой крупные расходы, но при этом не принесет политических выгод. Такое мнение выразил автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр.

По его словам, компании, принимающие участие в строительстве газопровода, начнут нести убытки из-за судебных исков и потеряют миллиардные инвестиции, а Евросоюз лишится крупного инфраструктурного проекта.

При этом ЕС еще на протяжении долгого времени не сможет отказаться от природного газа до перехода на климатически нейтральные источники энергии. Импорт газа из других стран, по мнению Фельбермайра, нецелесообразен, так как, например, сжиженный природный газ из США необходимо сжижать и транспортировать, что требует большого количества времени и средств. К тому же, по мнению автора, такой газ вреднее для экологии.

Вдобавок к этому журналист выразил уверенность, что остановка проекта не приведет к политическим уступкам Москвы, так как это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Санкции не смогут «произвести впечатление на Россию», так как эффективны в первую очередь в отношении мелких стран.

«Россия в их число, как известно, не входит», — отметил автор в материале от 7 марта.

Ранее в этот же день ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме к госсекретарю США Энтони Блинкену выразили обеспокоенность по поводу отсутствия санкций в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток – 2», со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Конгрессмены привели список компаний, связанных с реализацией газопровода, против которых не были введены ограничения, и призвали рассмотреть возможные санкции в отношении них.

В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя обращение конгрессменов, заявил, что таким образом они пытаются пресечь растущее влияние России и конкурентоспособность российского газа.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.