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Эксперты назвали самые продаваемые кроссоверы в РФ за последние 10 лет

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В России самым продаваемым за последние 10 лет кроссовером стал Renault Duster. По данным экспертов агентства «Автостат», в период с 2011 по 2020 год на российском рынке было продано 451,1 тыс. таких автомобилей.

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На втором месте — отечественный внедорожник LADA 4×4 с объемом продаж за этот же период времени в 395,7 тыс. единиц. В тройку лидеров попал и внедорожник Chevrolet Niva с результатом 374 тыс. машин.

В топ-10 по итогам продаж за 10 последние лет также вошли Toyota RAV4 (322 тыс. ед.), Hyundai Creta (289,8 тыс. ед.), Kia Sportage (280,2 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (254,9 тыс. ед.), Nissan Qashqai (248,6 тыс. ед.), Nissan X-Trail (222,6 тыс. ед.) и Mitsubishi Outlander (206,8 тыс. ед.).

29 января стало известно, что в 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей, что стало антирекордом с 2014 года, когда в стране произошел кризис.

Сокращение числа моделей в большинстве случаев произошло в среднем ценовом сегменте, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса.

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