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В Москве праздник Навруз впервые отметят в онлайн-формате

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Праздник весны Навруз отметят в Москве 21 марта. Он впервые пройдет в онлайн-формате из-за пандемии. Об этом сообщили во вторник, 9 марта, в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

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«В Москве Навруз проводится уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети «Одноклассники», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Программа онлайн-трансляции будет максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортивные состязания, игры и ремесла. Праздник завершит концерт певческих и танцевальных коллективов национальных диаспор России и стран-участниц.

Организатором праздника является департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Ранее в этот же день сообщалось, что честь Навруза в центре Душанбе установят символ весеннего праздника — проросшую пшеницу. Объект высотой 30 м представляет собой пирамиду из нескольких цилиндров, напоминающих новогоднюю елку, пишет REGNUM.

Навруз — древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, которые символизирует наступление весны и обновление природы. Его отмечают в Азербайджане, Албании, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане. На территории России — в Башкортостане, Дагестане, Татарстане и некоторых других национальных республиках.

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