В России распределят тысячу премий между учителями

Тысячу премий лучшим учителям страны распределили между всеми регионами в Министерстве просвещения России, следует из проекта приказа ведомства. Согласно указу президента, премии за достижения в педагогической деятельности вручают с 2019 года. Размер одного поощрения составляет 200 тыс. рублей, присуждаются премии к Дню учителя — 5 октября.

Больше всего вознаграждений получат учителя Москвы и Московской области — по 52 премии. На третьем месте расположился Краснодарский край, местные учителя получат 48 поощрений.

Далее следуют Республика Башкортостан (33), Республика Дагестан (31), Свердловская область (29), Ростовская область (28) и Санкт-Петербург (26).

Меньше всего премий получат учителя Севастополя (3), Сахалинской области (3), Республики Алтай (3), Республики Калмыкия (2), Магаданской области (1), Еврейской автономной области (1), Ненецкого автономного округа (1) и Чукотского автономного округа (1).

В конкурсе имеют право участвовать школьные педагоги с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю и с педагогическим стажем не менее трех лет.

Накануне, 8 марта, учителя попали в рейтинг профессий в России со слишком маленькой зарплатой. По мнению 63% респондентов, зарплата учителя неоправданно маленькая. Также в списке оказались соцработники (71%), медсестры (70%), представители сферы по присмотру и уходу за детьми, например няни (69%).