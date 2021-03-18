Сверхценный элемент: спрос на анализ уровня витамина D возрос на 60%

Во время пандемии россияне стали чаще сдавать анализы на определение витамина D , зафиксировали в лаборатории ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот вид диагностики стал востребованнее на 60%, а в отдельных центрах — вдвое , подтвердили «Известиям» в популярных лабораторных сетях. В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора пояснили, что витамин D обладает способностью модулировать активность Т- и В-лимфоцитов, а также других клеток, обеспечивающих адаптивный иммунитет. Поэтому для профилактики тяжелого течения коронавирусной инфекции важна способность этого микроэлемента снижать выраженность воспалительной реакции и цитокиновых эффектов. При этом некоторые ученые считают, что такой ажиотаж не оправдан: последние исследования показали, что концентрация этого витамина в крови никак не влияет на заболевание.

Витамин солнца

В России растет число заказов на определение уровня витаминов и микроэлементов, свидетельствует статистика лаборатории Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом «Известиям» сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Сверхценный элемент Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— На эти анализы, особенно 25-ОН витамин D (25-гидроксикальциферол — основной метаболит витамина D, присутствующий в крови. — «Известия»), всегда есть спрос. Но во время пандемии коронавирусной инфекции интерес к теме обеспеченности организма витаминами и микроэлементами возрос. Во многом благодаря большому количеству публикаций в научных изданиях и СМИ о важной роли витамина D, цинка и других веществ для формирования устойчивости организма к респираторным инфекциям, — рассказала специалист.

Рецепторы VDR (Vitamin D Receptor), с которыми взаимодействует витамин D, а также ферменты, участвующие в его активации, присутствуют в клетках иммунной системы, пояснила Марина Вершинина. Воздействие витамина D на геном клеток приводит к усилению синтеза ряда белков, участвующих в противомикробной защите.

— Витамин D обладает способностью модулировать активность Т- и В-лимфоцитов, а также других клеток, обеспечивающих адаптивный иммунитет , — сказала эксперт. — Для профилактики тяжелого течения коронавирусной инфекции важна способность витамина D снижать выраженность воспалительной реакции и цитокиновых эффектов.

Элементы здоровья

Авторы ряда научных работ показали, что риск заболевания и тяжелого течения COVID-19 был ниже у людей с достаточным уровнем витамина D , пояснили в ЦНИИ Роспотребнадзора. Также важна и роль цинка.

— Цинк-зависимые белки препятствуют размножению вируса внутри клетки: тормозят высвобождения вирусной РНК, разрушают ее, подавляют процессы сборки новых вирусных частиц и их отпочковывание от клеточной мембраны, — рассказала Марина Вершинина. — Важно отметить, что и другие вещества играют важную роль в обеспечении защитных процессов: железо, магний, марганец, витамины А, С, РР и многие другие. Эффективность сопротивления организма снижается при любом дисбалансе.

Что касается статистики заказов, среди всех лабораторных исследований во время пандемии были наиболее востребованы тесты для диагностики новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования и определение антител к коронавирусу). А также анализы, помогающие оценить состояние пациента во время болезни и в период выздоровления, в том числе общеклинические анализы крови и мочи, биохимические показатели, С-реактивный белок, Д-димер, интерлейкин-6.

Сверхценный элемент Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Спрос на анализ на витамин D во многих лабораториях вырос больше чем вдове , сообщила «Известиям» главный специалист по лабораторной диагностике группы компаний «Медси» Ольга Калачева. В 2020-м было выполнено 28,6 тыс. таких исследований, уточнила она.

— По сравнению с предыдущим годом рост составил 60% , — подытожила специалист.

Согласно российским рекомендациям, с 2015 года для людей в возрасте 18−50 лет суточная профилактическая доза витамина D в пище составляет не меньше 600−800 международных единиц (МЕ), для беременных и кормящих женщин — 800–1200 МЕ, для лиц старше 50 лет — 800−1000 МЕ , пояснила «Известиям» руководитель центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, и профилактики тяжелых осложнений в случае инфицирования, заместитель главного врача клинико-диагностического центра «Медси» на Белорусской Мария Петина.

— Дефицит витамина D достаточно распространен и затрагивает до миллиарда жителей Земли , — уточнила эксперт.

Недостаток элемента потенциально увеличивает риск тяжелых респираторных инфекций, количества госпитализаций и уровень смертности, сказала Мария Петина. Врачи стали активно назначать витамин D для профилактики и в дополнение к основной терапии при новой коронавирусной инфекции, уточнила она.

Спорный вопрос

В течение 2020 года в прессе неоднократно появлялись публикации о том, что недостаток витамина D в организме человека может приводить к увеличению восприимчивости к новой коронавирусной инфекции , а также тяжелому течению болезни. Сегодня научного обоснования этой теории нет, пояснила «Известиям» врач клинико-лабораторной диагностики, консультант медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова. Международные организации (Национальный институт здравоохранения США, UK NICE) не обнаружили доказательств в пользу или против приема витамина D непосредственно для профилактики или лечения COVID-19, но отметили, что элемент показан людям с высоким риском заражения .

— Но спрос на исследование уровня витамина в сыворотке крови в течение 2020 года возрос в полтора-два раза и продолжает оставаться высоким до сих пор . Отчасти это обусловлено сезонностью — зимой в условиях сниженной инсоляции традиционно люди стремятся пополнить содержание витамина D за счет фармацевтических препаратов и биодобавок, — рассказала специалист.

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Перед назначением препаратов витамина D специалисты рекомендуют узнать его исходный уровень в сыворотке крови, а также контролировать показатель в течение курса приема добавок . При неконтролируемом приеме элемента возможно развитие его токсического действия на организм, которое проявляется симптомами передозировки, связанными с повышением концентрации кальция в крови. Это тошнота, рвота, полиурия, полидипсия, слабость, нервозность, кожный зуд. Также возможно развитие анорексии.