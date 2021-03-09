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Врач рассказала о возможном вреде плавания

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Интенсивные тренировки по плаванию могут быть опасны при запущенном остеопорозе, считает эксперт. Об этом во вторник, 9 марта, рассказала специалист по лечебной физической культуре Ольга Шмелева.

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«Сперва необходимо скорректировать плотность костей при помощи правильного лечения и ЛФК. Только после этого можно отправляться на интенсивные тренировки по плаванию», — рассказала врач телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, лечебные тренировки с утяжелением укрепляют мышечный корсет, препятствуя переломам даже при наличии остеопороза. Кроме того, на плотность костей воздействуют витаминно-минеральные комплексы и гормональные препараты, которые должны быть назначены врачом-эндокринологом.

«Подключать плавание, можно только после проведенного лечения», — добавила Шмелева.

Остеопороз является основной причиной компрессионных переломов в позвоночнике. В группе риска данного заболевания находятся в первую очередь женщины после 50, отметила специалиста

8 марта турецкие врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств в домашних условиях. По мнению специалистов, больным стоит обратить внимание на питание. Из рациона нужно убрать соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с белком и калием. Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением специалисты назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник.

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