Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным
Общество
Арктику очистят от лома черных металлов
Мир
Главу минздрава Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca
Общество
Эпидемиолог допустил небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
В России появится возможность оформления кредита на образование через Госуслуги
Экономика
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году составили 3,6 млрд рублей
Мир
В КГБ Белоруссии узнали о планах по дестабилизации ситуации в стране
Общество
Путин призвал к проведению политики декарбонизации без ущерба для России
Мир
В Кремле скептически отнеслись к идее введения паспортов вакцинации

В КГБ Белоруссии узнали о планах по дестабилизации ситуации в стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о «беспрецедентном давлении» на страну и о том, что ведомство располагает информацией о планах конкретных лиц дестабилизировать ситуацию в Белоруссии в период с 25 по 27 марта. Об этом сообщило во вторник, 9 марта, агентство «БелТА».

Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
Прекратить протесты призваны изменения Конституции и перераспределение власти в республике

Он отметил, что речь идет о заграничных подрывных центрах и стоящих за ними спецслужбах, заинтересованных политических кругах, которые предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период.

«Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством», — уточнил глава КГБ Белоруссии.

Он добавил, что «острый период, который произошел во второй половине прошлого года, исчерпан».

«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус. <…> Ситуация стабильная», — объяснил Тертель.

По его словам, под давлением на республику он имеет в виду санкции и «некоторые другие вещи» со стороны иностранных партнеров Белоруссии. Тертель также отметил рост террористических угроз в республике.

«В целом комитет работает. Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы», — добавил он.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

Ранее, 9 августа прошлого года, в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

Оппозиция и западные страны отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Экс-кандидат в президенты провела ряд встреч с лидерами стран Евросоюза и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021