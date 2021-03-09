В КГБ Белоруссии узнали о планах по дестабилизации ситуации в стране

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о «беспрецедентном давлении» на страну и о том, что ведомство располагает информацией о планах конкретных лиц дестабилизировать ситуацию в Белоруссии в период с 25 по 27 марта. Об этом сообщило во вторник, 9 марта, агентство «БелТА».

Он отметил, что речь идет о заграничных подрывных центрах и стоящих за ними спецслужбах, заинтересованных политических кругах, которые предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период.

«Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством», — уточнил глава КГБ Белоруссии.

Он добавил, что «острый период, который произошел во второй половине прошлого года, исчерпан».

«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус. <…> Ситуация стабильная», — объяснил Тертель.

По его словам, под давлением на республику он имеет в виду санкции и «некоторые другие вещи» со стороны иностранных партнеров Белоруссии. Тертель также отметил рост террористических угроз в республике.

«В целом комитет работает. Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы», — добавил он.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

Ранее, 9 августа прошлого года, в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

Оппозиция и западные страны отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Экс-кандидат в президенты провела ряд встреч с лидерами стран Евросоюза и призвала Брюссель усилить давление на Минск.