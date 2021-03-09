Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным
Общество
Арктику очистят от лома черных металлов
Мир
Главу минздрава Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca
Общество
Эпидемиолог допустил небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
В России появится возможность оформления кредита на образование через Госуслуги
Экономика
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году составили 3,6 млрд рублей
Мир
В КГБ Белоруссии узнали о планах по дестабилизации ситуации в стране
Общество
Путин призвал к проведению политики декарбонизации без ущерба для России
Мир
В Кремле скептически отнеслись к идее введения паспортов вакцинации

Audi вывела на тесты новый кроссовер Q9

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания Audi тестирует в Европе модель Q9, которая станет самым крупным кроссовером в линейке бренда. Об этом сообщает Autoevolution.

Линии кваттро: что нового предлагает немецкая премиум-модель
Тест-драйв обновленных Audi A4 и Audi A5 Sportback

По данным издания, длина автомобиля составит 5200 мм. В основе Q9 лежит платформа MLB Evo, на которой также построены модели Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

В моторную линейку модели войдут шести- и восьмицилиндровые турбированные моторы, работающие по принципу «мягкий гибрид»: каждый силовой агрегат будет укомплектован электромотором, который приводится в действие от бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.

Также появятся модификация Audi SQ9 с 435-сильным дизелем или 507-сильным бензиновым мотором, а также RS-версия с мотором мощностью более 600 л.с.

16 ноября сообщалось, что Audi в 2021 году выпустит на европейский рынок обновленный субкомпактный кроссовер SQ2.

Автомобиль получит новую решетку радиатора, матричные светодиодные фары, а также передний и задний бамперы с дополнительными воздухозаборниками.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021