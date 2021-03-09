Audi вывела на тесты новый кроссовер Q9

Немецкая компания Audi тестирует в Европе модель Q9, которая станет самым крупным кроссовером в линейке бренда. Об этом сообщает Autoevolution.

По данным издания, длина автомобиля составит 5200 мм. В основе Q9 лежит платформа MLB Evo, на которой также построены модели Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

В моторную линейку модели войдут шести- и восьмицилиндровые турбированные моторы, работающие по принципу «мягкий гибрид»: каждый силовой агрегат будет укомплектован электромотором, который приводится в действие от бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.

Также появятся модификация Audi SQ9 с 435-сильным дизелем или 507-сильным бензиновым мотором, а также RS-версия с мотором мощностью более 600 л.с.

16 ноября сообщалось, что Audi в 2021 году выпустит на европейский рынок обновленный субкомпактный кроссовер SQ2.

Автомобиль получит новую решетку радиатора, матричные светодиодные фары, а также передний и задний бамперы с дополнительными воздухозаборниками.