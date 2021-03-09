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Правительство России продлило эксперимент по маркировке воды до лета
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Правительство России продлило эксперимент по маркировке воды до лета

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Эксперимент по маркировке воды был продлен до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление, принятое правительством РФ, 9 марта появилось на официальном портале опубликования правовых актов.

Пить не вредно: маркировка воды в России может начаться в мае
В Минпромторг внесена дорожная карта по ее реализации

«Внести в постановление правительства Российской Федерации «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды» следующие изменения: слова по «1 марта 2021 года» заменить словами «по 1 июня 2021 года», — сказано в документе.

3 февраля в Минпромторге заявили, что в настоящий момент в ведомстве прорабатывается проект постановления правительства РФ, которым утверждаются не только правила маркировки упакованной воды, но и сроки их вступления в силу с 1 мая.

О том, что маркировка бутилированной питьевой и минеральной воды в России может быть запущена с 1 мая текущего года, говорится в дорожной карте, разработанной оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместно с отраслью.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, соответствующий проект уже отправлен в Минпромторг и окончательные сроки будут установлены российским правительством.

На данный момент в системе маркировки «Честный знак» уже зарегистрированы 2426 компаний отрасли, среди которых 195 производителей и импортеров воды. Речь идет о компаниях из 53 регионов страны, в том числе из Москвы, Карелии, Кузбасса, Новгородской области и других, отметил Юсупов.

В ходе пилотного проекта по маркировке воды, стартовавшего в апреле 2020 года, было выдано свыше 492 тыс. кодов маркировки, а также успешно протестирована вся цепочка движения продукции от производства до продажи в магазинах. Юсупов подчеркнул, что специалистам удалось найти технические решения для печати кодов почти на все виды упаковки, в том числе и на крышках.

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