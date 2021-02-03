Минпромторг уточнил возможность старта обязательной маркировки воды с мая

В Минпромторге заявили, что в настоящий момент в ведомстве прорабатывается проект постановления правительства РФ, которым утверждаются не только правила маркировки упакованной воды, но и сроки их вступления в силу с 1 мая.

«Принимая во внимание опыт внедрения маркировки в отношении прочих товарных групп, по которым обязательные требования уже вступили в силу, Минпромторг России осуществляет разработку правил маркировки воды совместно с ведомствами и бизнес-сообществом, учитывая мнение участников оборота и отраслевых экспертов», — завили «РИА Новости» в ведомстве в среду, 3 февраля.

О том, что маркировка бутилированной питьевой и минеральной воды в России может быть запушена с 1 мая текущего года, говорится в дорожной карте, разработанной оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместно с отраслью.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, соответствующий проект уже отправлен в Минпромторг и окончательные сроки будут установлены российским правительством.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Известий», на первом этапе программы будут производиться регистрация производителей и импортеров в системе маркировки и последующая подготовка к ее внедрению. Идентификация минеральной воды в обязательном порядке должна стартовать с 1 сентября, а всей остальной воды — с 1 декабря.

Сроки внедрения обязательной маркировки, предложенные в дорожной карте, по слова Юсупова, обсуждались и производителями, принимавшими участие в пилотном проекте. При этом было предложено дать несколько дополнительных месяцев между окончанием пилотного проекта и началом обязательной маркировки, в то время как в большинстве отраслей маркировка стартовала на следующий день после завершения соответствующего пилотного проекта

«По их опыту подбор, поставка и пусконаладка оборудования укладываются в эти сроки. Эксперимент идет уже почти год, у производителей было время протестировать все процессы. При этом мы понимаем, что какие-то компании могли не сразу подключиться к пилотном проекту и им требуется время для подготовки к обязательной маркировке», — сказал он.

На данный момент в системе маркировки «Честный знак» уже зарегистрированы 2426 компаний отрасли, среди которых 195 производителей и импортеров воды. Речь идет о компаниях из 53 регионов страны, в том числе из Москвы, Карелии, Кузбасса, Новгородской области и других, отметил Юсупов.

В ходе пилотного проекта по маркировке воды, стартовавшего в апреле 2020 года, было выдано свыше 492 тыс. кодов маркировки, а также успешно протестирована вся цепочка движения продукции от производства до продажи в магазинах. Юсупов подчеркнул, что специалистам удалось найти технические решения для печати кодов почти на все виды упаковки, в том числе и на крышках.