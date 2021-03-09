Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Интернет
Эксперты рассказали об уловках мошенников с мобильным банком
Общество
Врач назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Наука
Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер
Интернет
РКН потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Мир
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность
Мир
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей
Общество
Эксперт рассказала об опасности набрать до 5 кг на Масленицу
Мир
В США обеспокоились российским потенциалом в космосе

Названы города России с самыми вежливыми водителями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске и Москве самые высокие показатели вежливости на дорогах и соблюдения водителями ПДД. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных сервисом по поиску работы SuperJob, сообщает во вторник, 9 марта, RT.

Миллион терзаний: так ли много аварий в каршеринге
Зачем операторы предлагают ввести рейтинг водителей

Красноярские автомобилисты выше всего (в среднем 3,6 балла из 5) оценили культуру поведения на дорогах жителей своего города. Местные пешеходы дали за вежливость водителям 3,1 балла, однако и по этому показателю Красноярск лидирует.

Москвичи, которые не водят автомобиль, также присвоили за вежливость 3,1 балла столичным владельцам авто. Согласно опросу водителей, Москва заняла второе место с 3,5 баллами.

Третье место делят Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла.

Последние строчки рейтинга занимают Новосибирск, где пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в 2,5 балла, водители — в 2,8 балла и Омск: самые низкие оценки были со стороны пешеходов — 2,4 балла, водители культуру поведения на дорогах оценили на 3,0 балла.

В опросе приняли участие 13 тыс. водителей и пешеходов из городов-миллионников России.

24 февраля институт территориального планирования «Урбаника» назвал рейтинг самых комфортных и доступных городов России. Согласно исследованию, Москва уступила Краснодару, Сургуту, Тюмени и Санкт-Петербургу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021