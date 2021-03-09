Названы города России с самыми вежливыми водителями

В Красноярске и Москве самые высокие показатели вежливости на дорогах и соблюдения водителями ПДД. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных сервисом по поиску работы SuperJob, сообщает во вторник, 9 марта, RT.

Красноярские автомобилисты выше всего (в среднем 3,6 балла из 5) оценили культуру поведения на дорогах жителей своего города. Местные пешеходы дали за вежливость водителям 3,1 балла, однако и по этому показателю Красноярск лидирует.

Москвичи, которые не водят автомобиль, также присвоили за вежливость 3,1 балла столичным владельцам авто. Согласно опросу водителей, Москва заняла второе место с 3,5 баллами.

Третье место делят Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла.

Последние строчки рейтинга занимают Новосибирск, где пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в 2,5 балла, водители — в 2,8 балла и Омск: самые низкие оценки были со стороны пешеходов — 2,4 балла, водители культуру поведения на дорогах оценили на 3,0 балла.

В опросе приняли участие 13 тыс. водителей и пешеходов из городов-миллионников России.

24 февраля институт территориального планирования «Урбаника» назвал рейтинг самых комфортных и доступных городов России. Согласно исследованию, Москва уступила Краснодару, Сургуту, Тюмени и Санкт-Петербургу.